Kevin Durant: İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, hayranlarla etkileşim kurmak için sosyal medyaya gitmeyi seviyor.

Birçok kişi, gezegendeki en iyi basketbolculardan birinin neden sosyal medyada insanlarla konuşmaktan hoşlandığını merak ediyordu.

Durant, "All The Smoke" podcastinde Matt Barnes ve Stephen Jackson ile konuya açıklık getirdi:

"Twitter'ı seviyorum. Yani, orada yanıtlamak istediğim bir şey görürsem, yanıtlarım. Önceden belirlenmiş bir şey gibi değil. Bakınırken görüyorum. Platformu seviyorum ve birisine düşüncemi iletebilme şansım var. Ben de bunu yapmak istiyorum. Özellikle çamur atan eski bir takım arkadaşı ya da bir hayrana. Sadece bazı şeyler hakkında nasıl hissettiğime dair perspektifimi sunuyorum. Çünkü çok sayıda oyuncunun, derinlerde benim gibi hissettiklerini düşünüyorum, ama ben söylüyorum işte."