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24 Aralık 2019, Salı
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şov yaptı Philadelphia kazandı!

Furkan Korkmaz şov yaptı Philadelphia kazandı!

’nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 11 karşılaşma ile devam etti. ’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’in deplasmanda ’u 125-109 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 21 dakika süre aldığı müsabakada 21 sayı 4 ribaundluk performansı ile takımının galibiyetinde rol aldı.

22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında konuk ettiği 'ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9'uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.

NBA'DE DÜN GECE OYNANAN 11 KARŞILAŞMADA ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

: 103-95
– Philadelphia 76ers: 109-125
: 120-115
: 115-121
Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks: 121-118
: 107-104
– San Antanio Spurs: 115-145
: 111-113
Sacramento Kings – Houston Rockets: 104-113
: 94-102
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves: 113-104

  1. 24.12.2019
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