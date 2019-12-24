Furkan Korkmaz şov yaptı Philadelphia kazandı!

22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9'uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.

NBA'DE DÜN GECE OYNANAN 11 KARŞILAŞMADA ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Orlando Magic – Chicago Bulls: 103-95

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers: 109-125

Indiana Pacers – Toronto Raptors: 120-115

New York Knicks – Washington Wizards: 115-121

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks: 121-118

Miami Heat – Utah Jazz: 107-104

Memphis Grizzlies – San Antanio Spurs: 115-145

Phoenix Suns – Denver Nuggets: 111-113

Sacramento Kings – Houston Rockets: 104-113

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans: 94-102

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves: 113-104