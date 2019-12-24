Furkan Korkmaz şov yaptı Philadelphia kazandı!
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 11 karşılaşma ile devam etti. Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’in deplasmanda Detroit Pistons’u 125-109 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 21 dakika süre aldığı müsabakada 21 sayı 4 ribaundluk performansı ile takımının galibiyetinde rol aldı.
22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9'uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.
NBA'DE DÜN GECE OYNANAN 11 KARŞILAŞMADA ALINAN TOPLU SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:
Orlando Magic – Chicago Bulls: 103-95
Detroit Pistons – Philadelphia 76ers: 109-125
Indiana Pacers – Toronto Raptors: 120-115
New York Knicks – Washington Wizards: 115-121
Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks: 121-118
Miami Heat – Utah Jazz: 107-104
Memphis Grizzlies – San Antanio Spurs: 115-145
Phoenix Suns – Denver Nuggets: 111-113
Sacramento Kings – Houston Rockets: 104-113
Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans: 94-102
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves: 113-104
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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