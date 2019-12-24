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24 Aralık 2019, Salı
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30 sayıdan geri geldi

30 sayıdan geri geldi

'de , düştüğü Dallas maçını 110-107 kazandı. 15 dakika kala 30, geri giren ekibinde 32 sayı attı.

'de , düştüğü Dallas maçını 110-107 kazandı. 15 dakika kala 30, geri giren ekibinde 32 sayı attı.

  1. 24.12.2019
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