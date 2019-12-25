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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Furkan’dan rekor

Furkan’dan rekor

ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli oyuncu 'ın 21 sayı atıp kariyer rekoru kırdığı maçta D. Pistons'ı 125-109 yendi. ise 'ı 121-118 mağlup ederken 18 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ile zaferde rol oynadı.

ekiplerinden Philadelphia 76ers, milli oyuncu 'ın 21 sayı atıp kariyer rekoru kırdığı maçta D. Pistons'ı 125-109 yendi. ise 'ı 121-118 mağlup ederken 18 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ile zaferde rol oynadı.
  1. 25.12.2019
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