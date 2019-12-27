Furkan Korkmaz Ersan’ı üzdü

NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, Ersan İlyasovalı Milwaukee'yi 121- 109 yendi. 25 dakika sahada kalan Furkan 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı. Ersan İlyasova 15 dakikada 7 sayı, 2 blok, birer ribaunt ve asist yaptı. Los Angeles derbisinde ise Clippers, Lakers'ı 111-106 yendi.