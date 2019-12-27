Furkan Korkmaz Ersan’ı üzdü
NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, Ersan İlyasovalı Milwaukee'yi 121- 109 yendi. 25 dakika sahada kalan Furkan 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı.
NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers, Ersan İlyasovalı Milwaukee'yi 121- 109 yendi. 25 dakika sahada kalan Furkan 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı. Ersan İlyasova 15 dakikada 7 sayı, 2 blok, birer ribaunt ve asist yaptı. Los Angeles derbisinde ise Clippers, Lakers'ı 111-106 yendi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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