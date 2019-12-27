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27 Aralık 2019, Cuma
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Furkan Korkmaz Ersan’ı üzdü

Furkan Korkmaz Ersan’ı üzdü

'de 76ers, 'yi 121- 109 yendi. 25 dakika sahada kalan Furkan 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı.

'de 76ers, 'yi 121- 109 yendi. 25 dakika sahada kalan Furkan 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı. 15 dakikada 7 sayı, 2 blok, birer ribaunt ve asist yaptı. derbisinde ise Clippers, Lakers'ı 111-106 yendi.

  1. 27.12.2019
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