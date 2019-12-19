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19 Aralık 2019, Perşembe
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'de 'e danışman oldu

David Blatt NBA'de New York Knicks'e danışman oldu

Amerikan () ekibi , 'ı danışman olarak göreve getirdi. New York Knicks, 60 yaşındaki Blatt'ın operasyonları danışmanı olarak takıma katıldığını duyurdu.

Knicks'in açıklamasında görüşüne yer verilen Blatt ise kariyerinde yeni bir adım attığını belirterek, "Resmi olarak başantrenörlükten emekli oluyorum. Basketboldaki diğer olanaklara odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında yaptığı açıklamayla Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran Blatt, sağlık sorunu nedeniyle 'ın takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılmıştı.

'de ve takımlarında görev alan Blatt, 2014'te 'in ekibiyle Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

'de 2014-2016 yıllarında 'ı çalıştıran ABD asıllı İsrailli Blatt, Rusya 'yla da 2007 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

  1. 19.12.2019
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