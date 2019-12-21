NBA'de Cavaliers Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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NBA'de Cavaliers Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi

NBA'de Cavaliers Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen , 'i 114-107 yendikleri karşılaşmada 13 sayı kaydetti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ligin alt sıralarındaki takımların mücadelesinde Cavaliers, ağırladığı Grizzlies'i 114-107 yenerek bu sezon 2. kez üst üste maç kazandı.

Cavaliers'ın yedek oyuncusu Jordan Clarkson, 33 sayı ve 6 ribauntla sahanın en skorer ismi oldu. 21 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. ise 13 sayılık katkıda bulundu.

Grizzlies cephesinde Jaren Jackson 24 sayı, Dillon Brooks 16 sayı, 7 ribaunt ve Jonas Valanciunas 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

FURKAN'IN TAKIMI PEŞ PEŞE 3. KEZ KAYBETTİ

, Philadelphia 76ers deplasmanından Kristaps Porzingis ve Tim Hardaway'in etkili oyunuyla 117-98 galip ayrıldı. Porzingis 22 sayı, 18 ribaunt, 3 blok, Hardaway 27 sayı üretti. Art arda 3. yenilgisini yaşayan 76ers'ın skor yükünü, 33 sayı, 17 ribauntla oynayan Joel Embiid çekti. Furkan Korkmaz ise maçı 5 sayıyla tamamladı.

SONUÇLAR

-: 114-107

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 119-105

Boston Celtics-Detroit Pistons: 114-93

Toronto Raptors-Washington Wizards: 122-118

Thunder-Phoenix Suns: 126-108

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 98-117

Miami Heat-New York Knicks: 129-114

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 109-100

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 118-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 106-102

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  1. 21.12.2019
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