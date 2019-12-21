NBA'de Cavaliers Cedi'nin 13 sayılık katkısıyla Grizzlies'i yendi

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, “Takım oynamaktan keyif alıyor. Organizasyon, bir NBA maçı havasında geçiyor. Onun için de takımıma bu övgüyü söyledim. Bu takım bugün NBA’da yer alsa play-offlara kalacak bir basketbol oynuyor” dedi.