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22 Aralık 2019, Pazar
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Cedi kazandı

Cedi kazandı

'de , Memphis'i mağlup etti. 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. 'ın takımı 76ers ise Dallas'a kaybetti. Furkan takımı adına yalnızca 5 sayı kaydetti.

'de , Memphis'i mağlup etti. 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. 'ın takımı 76ers ise Dallas'a kaybetti. Furkan takımı adına yalnızca 5 sayı kaydetti.

  1. 22.12.2019
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