Cedi kazandı
NBA'de Cedi Osmanlı Cleveland, Memphis'i 114-107 mağlup etti. Milli sporcumuz 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers ise Dallas'a 117-98 kaybetti. Furkan takımı adına yalnızca 5 sayı kaydetti.
NBA'de Cedi Osmanlı Cleveland, Memphis'i 114-107 mağlup etti. Milli sporcumuz 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers ise Dallas'a 117-98 kaybetti. Furkan takımı adına yalnızca 5 sayı kaydetti.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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