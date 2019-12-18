NBA'de New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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'de kazanmayı unuttu

NBA'de New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu

'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sıralarında yer alan , evinde oynadığı maçta ' 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı.

Amerikan 'nde () 'e 108-101 yenilen , art arda 13. mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets'te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı. New Orleans Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

LOS ANGELES LAKERS'IN DEPLASMAN GALİBİYETİ SERİSİ BİTTİ
'a 105-102 yenilen Lakers'ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi. Pacers'ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Lakers'ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 110-102

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102

Knicks-Atlanta Hawks: 143-120

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108

Utah Jazz-Orlando Magic: 109-102

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 120-99

  1. 18.12.2019
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