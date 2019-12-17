Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Bucks'ın 'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti

Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti

Amerikan 'nde () 'e 120-116 yenilen 'ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Sakatlığı nedeniyle Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Milwaukee Bucks'ı 120-116 mağlup etti.

Misafir ekip Mavericks'i galibiyete, 26 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Kristaps Porzingis ve 26 sayı, 5 ribauntla oynayan Seth Curry taşıdı.

Galibiyet serisini yitiren Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 48 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. ise kenardan gelerek 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

CEDİ'DEN RAPTORS POTASINA 12 SAYI

forması giyen milli oyuncu , 'a 133-113 yenildikleri mücadelede 12 sayı kaydetti. Raptors'ta Pascal Siakam 33 sayı, Norman Powell 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Kyle Lowry 20 sayı, 11 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 119-133

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 133-113

-: 116-120

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-107

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 118-111

Thunder-Chicago Bulls: 109-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 110-111

  1. 17.12.2019
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