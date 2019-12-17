Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'e 120-116 yenilen Milwaukee Bucks'ın 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Sakatlığı nedeniyle Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Milwaukee Bucks'ı 120-116 mağlup etti.
Misafir ekip Mavericks'i galibiyete, 26 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Kristaps Porzingis ve 26 sayı, 5 ribauntla oynayan Seth Curry taşıdı.
Galibiyet serisini yitiren Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 48 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelerek 11 sayı, 6 ribaunt üretti.
CEDİ'DEN RAPTORS POTASINA 12 SAYI
Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, Toronto Raptors'a 133-113 yenildikleri mücadelede 12 sayı kaydetti. Raptors'ta Pascal Siakam 33 sayı, Norman Powell 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Kyle Lowry 20 sayı, 11 asistle oynadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Washington Wizards: 119-133
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 133-113
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-120
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-107
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 118-111
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 109-106
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 110-111
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
- Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...
- Galatasaray'da flaş gelişme! Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...
- Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına şok sözler
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
-
Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Bucks'ın NBA'deki 18 maçlık galibiyet serisi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.