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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'de Lakers'ın deplasman serisi sürüyor

NBA'de Lakers'ın deplasman serisi sürüyor

Amerikan 'nde () 'u 101-96 yenen , üst üste 14. deplasman galibiyetini aldı. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks'u LeBron James ve Anthony Davis'in etkili oyunuyla 101-96 mağlup etti.

Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı. Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers'ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz'ın (15) serisi yer alıyor.

Lakers'ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı. Hawks'ta ise Trae Young'ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

FURKAN 4 SAYIYLA OYNADI

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 119-130

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 107-85

-: 96-101

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89

Denver Nuggets-New York Knicks: 111-105

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 79-100

  1. 16.12.2019
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