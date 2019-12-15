NBA'deki "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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'deki "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı

NBA'deki "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta , 'ı 125-108 yendi.

'e 8 maçla devam edildi. Ersan'ın takımı , Cedi'nin forma giydiği 'ı konuk ettiği mücadeleyi kazanarak üst üste 18. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, Khris Middleton 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Ersan da kenardan gelerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Cavaliers'ta Kevin Porter 15, Jordan Clarkson 13 sayı kaydetti. Cedi ise ilk 5'te başladığı müsabakayı, 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

MAVERİCKS HEM DONCİC'İ HEM DE MAÇI KAYBETTİ

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, ile oynadıkları karşılaşmanın 2. dakikasında bir talihsizlik yaşadı. Sağ ayak bileği burkulan 20 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Misafir takım Heat, 112-112'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-118 kazandı.

Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asistle oynayan Jimmy Butler, 19 sayı, 6 ribaunt üreten Tyler Herro ve 18 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bam Adebayo taşıdı.

Mavericks'te Tim Hardaway 28 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 110-102

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 109-106

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 128-111

Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108

-Detroit Pistons: 107-115

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 110-102

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  1. 15.12.2019
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