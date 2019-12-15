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15 Aralık 2019, Pazar
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Harden’ın affı yok

Harden’ın affı yok

'de önceki gece şov vardı. Yıldız basketbolcu, takımı 'ın 'i 130-107 yendiği karşılaşmada potaya tam 54 sayı bıraktı. 'li oyuncu, NBA tarihinde üst üste iki maçta en az 10 üç sayı isabeti bulan isim olurken. karşılaşmayı 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansla tamamladı.

'de önceki gece şov vardı. Yıldız basketbolcu, takımı 'ın 'i 130-107 yendiği karşılaşmada potaya tam 54 sayı bıraktı. 'li oyuncu, NBA tarihinde üst üste iki maçta en az 10 üç sayı isabeti bulan isim olurken. karşılaşmayı 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansla tamamladı.
  1. 15.12.2019
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