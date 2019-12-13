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13 Aralık 2019, Cuma
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Durant takım alacak

Durant takım alacak

Brooklyn Nets'in süper starı , gelecek planlarından bahsetti. Durant, " takımı satın almak ve lige gelen gençleri etkilemek istiyorum" diye konuştu.

Brooklyn Nets'in süper starı , gelecek planlarından bahsetti. Durant, " takımı satın almak ve lige gelen gençleri etkilemek istiyorum" diye konuştu.
  1. 13.12.2019
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