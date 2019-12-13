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13 Aralık 2019, Cuma
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Kawhi evine döndü

Kawhi evine döndü

Kawhi , geçtiğimiz gece eski takımı 'la karşılaştı. Şampiyonluk yaşadığı Toronto'da '' tezahüratlarıyla karşılanan Leonard, tebrikleri kabul etti.

Kawhi , geçtiğimiz gece eski takımı 'la karşılaştı. Şampiyonluk yaşadığı Toronto'da '' tezahüratlarıyla karşılanan Leonard, tebrikleri kabul etti.
  1. 13.12.2019
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