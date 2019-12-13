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13 Aralık 2019, Cuma
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Ersan’lı Bucks seriye bağladı

Ersan’lı Bucks seriye bağladı

Milli oyuncu 'nın forma giydiği , sahasında 'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı.

Milli oyuncu 'nın forma giydiği , sahasında 'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı. Ersan 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynarken; Bledsoi 29 sayıyla en skorer isim oldu. ise , yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta 'i 96-87 yendi.
  1. 13.12.2019
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