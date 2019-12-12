Ersanlı Milwaukee Bucks üst üste 16. galibiyetini aldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Ersanlı üst üste 16. galibiyetini aldı

Ersanlı Milwaukee Bucks üst üste 16. galibiyetini aldı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu 'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'nın forma giydiği , sahasında 'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı.

Sezonun 22. galibiyetini alan Bucks'ta, Eric Bledsoe 29, Khris Middleton 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Brandon Ingram 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

LAKERS DEPLASMANDA KAZANDI
Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta 'i 96-87 yendi. Sezonun 22. galibiyetini elde eden Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Magic'te Jonathan Isaac 19, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

SONUÇLAR

- : 122-117

Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 87-96

- Los Angeles Clippers: 92-112

- : 110-116

- : 108-113

- Utah Jazz: 116-127

Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 136-102

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 108-115

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: 127-112

Sacramento Kings - : 94-93

Golden State Warriors - New York Knicks: 122-124

  1. 12.12.2019
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