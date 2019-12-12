Ersanlı Milwaukee Bucks üst üste 16. galibiyetini aldı
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında New Orleans Pelicans'ı 127-112 mağlup ederek peş peşe 16. galibiyetini aldı.
Sezonun 22. galibiyetini alan Bucks'ta, Eric Bledsoe 29, Khris Middleton 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Brandon Ingram 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
LAKERS DEPLASMANDA KAZANDI
Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 96-87 yendi. Sezonun 22. galibiyetini elde eden Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Magic'te Jonathan Isaac 19, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers - Boston Celtics: 122-117
Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 87-96
Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 92-112
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets: 110-116
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 108-113
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 116-127
Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 136-102
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 108-115
Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: 127-112
Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 94-93
Golden State Warriors - New York Knicks: 122-124
- 12.12.2019
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Son 4 maçta kazanamadı
Toplam 1
Yorum
mehmet 2010-2011 sezonu mustafanin eskisehire attığı nizamı gölu vermeyen fb taraftarı saibeli bir hakem değil mi? sampiyonluğu gitmesine neden _
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Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
ercisli hani sizin liginizdi hani yabancı futbolcu serbest olsa başarı glirdi hani avrupalıydınız rezil olmak içinmi bu kadar borçlandınız
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 5
Yorum
Ahmet Fatih Terim maçtan sonra sorumlu benim diye açıklama yapmış doğrudur o zaman gereğini yaparsın?
Ersanlı Milwaukee Bucks üst üste 16. galibiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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