Philadelphia 76ers sahasında kaybetmiyor

Ev sahibi ekipte 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 6 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadığı mücadelede, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Tobias Harris, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nuggets'da ise Will Barton 26 sayı, Nikola Jokic 15 sayı, 11 asitlik performans sergiledi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets - Washington Wizards: 114-107

Philadelphia 76ers - Denver Nuggets: 97-92

Miami Heat - Atlanta Hawks: 135-121

Portland Trail Blazers - New York Knicks: 115-87