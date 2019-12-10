NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

NBA'de 'tan üst üste 15. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet

Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'nın forma giydiği , sahasında 'i 110-101 yenerek peş peşe 15. galibiyetini aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 15 ribaunt, 8 asistle oynadığı maçta Magic'i 110-101 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Sezonun 21. galibiyetini alan Bucks'ta, Khris Middleton 20 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 16 dakika süre alan da 11 sayı, 6 ribauntla oynadı. Magic'te ise Evan Fournier'in 26, Terrence Ross'un 23 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

'IN TAKIMI CAVALIERS KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 24 dakika süre aldığı ve 4 sayı, birer ribaunt ve asistle oynadığı maçta , deplasmanda 'e 110-88 yenildi.

Art arda 7. olmak üzere 18. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte, Kemba Walker 22, Jaylen Brown 20 sayı üretirken, Jayson Tatum 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

İstanbul'dan Cedi Osman'ı izlemek için maça gelen bir Türk taraftar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep burada olmayı hayal ediyordum. Türk bayrağını burada dalgalandırmak istiyordum. Şimdi buradayım, inanamıyorum. Gerçekten büyük mutluluk. 8 bin kilometreyi bunun için geldim. Boston taraftarıyım ama bugün Cedi de sahada olacak. Gönlüm Cedi'den yana bir Türk oyuncusu olarak." diye konuştu.

SONUÇLAR

- : 99-110

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 110-88

- : 103-105

- : 110-101

- : 118-119

- : 92-93

- Minnesota Timberwolves: 125-109

Utah Jazz - : 90-104

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 102-110

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 15. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN