NBA'de Lakers Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi

NBA'de Lakers Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi

Amerikan 'nde () , sahasında 'u 142-125 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştığı maçta Timberwolves'u 142-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 21. galibiyetini aldı.

'ta LeBron James 32 sayı, 13 asist, 4 ribaunt, Alex Caruso 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4, bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve 19'ar, Josh Okogie 18 sayı kaydetti.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında 'ı 110-104'lük skorla geçtiği mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 105-102

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 107-122

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 110-104

Washington Wizards- Clippers: 119-135

Miami Heat-Chicago Bulls: 110-105

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 106-110

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 96-108

Los Angeles Lakers-: 142-125

  1. 09.12.2019
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