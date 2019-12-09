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09 Aralık 2019, Pazartesi
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’de Furkan farkı

NBA’de Furkan farkı

'deki iki milli basketbolcumuz önceki gece karşı karşıya geldi. 'ın takımı Philadelphia 76ers, 'ın forma giydiği Cleveland'ı 141-94 mağlup etti. Furkan, maçı 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı. Cedi ise 2 sayı, 1 asistle oynadı.

'deki iki milli basketbolcumuz önceki gece karşı karşıya geldi. 'ın takımı Philadelphia 76ers, 'ın forma giydiği Cleveland'ı 141-94 mağlup etti. Furkan, maçı 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı. Cedi ise 2 sayı, 1 asistle oynadı.
  1. 9.12.2019
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