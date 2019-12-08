NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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'de Furkan'ın ekibi 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti

NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti

Amerikan 'nde () milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, 'ı 141-94 yendi.

'e 5 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cavaliers'ı 141-94 yenerek sahasında üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons 34 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle, Mike Scott ve Trey Burke ise 21'er sayıyla oynadı. , 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Cavaliers'ta Darius Garland 17, Tristan Thompson 12 sayılık performans sergilerken, ise 19 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 2 sayı, 1 asistle bitirdi.

SONUÇLAR

- : 130-84

Philadelphia 76ers - : 141-94

- : 103-104

- : 115-109

- : 126-112

  1. 08.12.2019
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