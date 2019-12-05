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05 Aralık 2019, Perşembe
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NBA'de Bucks hız kesmiyor

NBA'de Bucks hız kesmiyor

NBA'e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri , deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı. Bucks, bu galibiyet ile serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

LAKERS'TAN PEŞ PEŞE 10. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Batı Konferansı'nın zirvesindeki , 'ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti.

Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle "double double"a imza atan LeBron James taşıdı.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, 23 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91

Orlando Magic-Phoenix Suns: 128-114

-: 103-127

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 118-130

Boston Celtics-Miami Heat: 112-93

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 106-99

Thunder-Indiana Pacers: 100-107

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-114

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-121

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 127-116

  1. 05.12.2019
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