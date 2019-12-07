NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13 sayı, 4 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks, sahasında ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 119-91 yendi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 11 ribauntla oynadığı maçta Clippers'ı 28 sayı farkla 119-91 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Sezonun 20. galibiyetini alan Bucks'ta Khris Middleton 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 9 dakika 53 saniye süre alan Ersan İlyasova da 13 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 17, Ivica Zubac'ın 14 ve Paul George'un 13 sayısı sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.
CEDİ OSMAN'IN 14 SAYISI CAVALIERS'A YETMEDİ
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma, 1 blokla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'e 93-87 yenildi.
Art arda 5. olmak üzere 16. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 19, Kevin Porter Jr 12 sayı üretti. Terrence Ross 21, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla oynayarak Magic'in üst üste 4, bu sezon 11. galibiyetini almasına katkıda bulundu.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 108-101
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 87-93
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 104-111
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 98-100
Miami Heat-Washington Wizards: 112-103
Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-95
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 139-127 (Uzatmada)
Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-91
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 105-104
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 113-136
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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