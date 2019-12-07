NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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'de 'tan üst üste 14. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks'tan üst üste 14. galibiyet

Milli basketbolcu 'nın 13 sayı, 4 ribauntla oynadığı maçta , sahasında ağırladığı 'ı 119-91 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () milli oyuncu 'nın forma giydiği , sahasında 'ı 119-91 yenerek peş peşe 14. galibiyetini aldı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı, 11 ribauntla oynadığı maçta Clippers'ı 28 sayı farkla 119-91 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Sezonun 20. galibiyetini alan Bucks'ta Khris Middleton 17 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 9 dakika 53 saniye süre alan Ersan İlyasova da 13 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 17, Ivica Zubac'ın 14 ve 'un 13 sayısı sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

'IN 14 SAYISI CAVALIERS'A YETMEDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma, 1 blokla oynadığı maçta , sahasında 'e 93-87 yenildi.

Art arda 5. olmak üzere 16. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 19, Kevin Porter Jr 12 sayı üretti. Terrence Ross 21, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla oynayarak Magic'in üst üste 4, bu sezon 11. galibiyetini almasına katkıda bulundu.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 108-101

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 87-93

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 104-111

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 98-100

Miami Heat-Washington Wizards: 112-103

Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-95

Thunder-Minnesota Timberwolves: 139-127 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 119-91

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 105-104

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 113-136

  1. 07.12.2019
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