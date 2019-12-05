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05 Aralık 2019, Perşembe
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haberler (05.12.19)

Aktüel haberler (05.12.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

NBA'deki lejyonerlerimizden , takımı Cleveland'ın seyircisi önünde 127-94 kaybettiği maçında 10 sayı kaydetti.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda 19.00'da Mabatex'i, D Grubu'nda 18.00'de Enisey'i, A Grubu'nda Botaş da Gorzow'u 19.00'da ağırlayacak.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, A Grubu'nda 2. maçında bugün saat 12.00'de, 'dan Novara ile karşılaşacak. Eczacı ilk maçını kazanmıştı.

Avrupa K.K. Yüzme Şampiyonası'nda 100 m kelebekte Ü.Güreş, 50 m kurbağalamada E.Sakçı, 100 m sırtüstünde Avramova yarı finale yükseldi.

  1. 5.12.2019
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