Aktüel haberler (05.12.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
NBA'deki lejyonerlerimizden Cedi Osman, takımı Cleveland'ın seyircisi önünde 127-94 kaybettiği Detroit Pistons maçında 10 sayı kaydetti.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda 19.00'da Mabatex'i, D Grubu'nda Hatay 18.00'de Enisey'i, A Grubu'nda Botaş da Gorzow'u 19.00'da ağırlayacak.
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, A Grubu'nda 2. maçında bugün saat 12.00'de, İtalya'dan Novara ile karşılaşacak. Eczacı ilk maçını kazanmıştı.
Avrupa K.K. Yüzme Şampiyonası'nda 100 m kelebekte Ü.Güreş, 50 m kurbağalamada E.Sakçı, 100 m sırtüstünde Avramova yarı finale yükseldi.
- 5.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
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Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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