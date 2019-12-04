Cedi Osman'lı Cleveland sahasında mağlup oldu - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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'lı Cleveland sahasında mağlup oldu

Cedi Osman'lı Cleveland sahasında mağlup oldu

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında karşılaştığı 'a 127-94 mağlup oldu. Cedi mücadelede 10 sayı üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. , deplasmanda karşılaştığı 'ı 127-94 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı. Detroit'te Blake Griffin 24 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı. Ligdeki 15. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu 25 dakika süre aldığı maçta 10 sayı üretirken, Colin Sexton 22 sayı, 4 ribaund ve Tristan Thompson 10 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.


HARDEN'IN 50 SAYISI HOUSTON'A YETMEDİ

, sahasında karşı karşıya geldiği 'ı 135-133'lük skorla mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti. Spurs'te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 50 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ve 'un 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double performansı yetmedi.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

: 120 - : 127
: 94 - Detroit Pistons: 127
: 97 - : 118
: 110 - : 121
San Antonio Spurs: 135 - Houston Rockets: 133
: 96 - Lakers: 105
Los Angeles Clippers: 117 - Portland Trail Blazers: 97

  1. 04.12.2019
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