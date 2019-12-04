Cedi Osman'lı Cleveland sahasında mağlup oldu

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Clevelans Cavaliers'ı 127-94 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı. Detroit'te Blake Griffin 24 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı. Ligdeki 15. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 10 sayı üretirken, Colin Sexton 22 sayı, 4 ribaund ve Tristan Thompson 10 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.



HARDEN'IN 50 SAYISI HOUSTON'A YETMEDİ

San Antonio Spurs, sahasında karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 135-133'lük skorla mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti. Spurs'te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 50 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ve Russell Westbrook'un 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double performansı yetmedi.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 120 - Orlando Magic: 127

Cleveland Cavaliers: 94 - Detroit Pistons: 127

New Orleans Pelicans: 97 - Dallas Mavericks: 118

Toronto Raptors: 110 - Miami Heat: 121

San Antonio Spurs: 135 - Houston Rockets: 133

Denver Nuggets: 96 - Los Angeles Lakers: 105

Los Angeles Clippers: 117 - Portland Trail Blazers: 97