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19 Aralık 2019, Perşembe
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Cedi Osmanlı Cavaliers Hornets'i mağlup etti

Cedi Osmanlı Cavaliers Hornets'i mağlup etti

'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, ilk 5'te başlayarak 32 dakika 11 saniye sahada kalan 'ın 18 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performans sergilediği maçta Hornets'i 100-98 yendi ve 7. galibiyetini aldı.

Amerikan 'nde () milli oyuncu 'ın forma giydiği , sahasında 'i 100-98 yendi. Cavaliers'ta Collin Sexton 23, 16, Tristan Thompson 14 sayı attı.

Sezonun 18. yenilgisini yaşayan Hornets'ta Terry Rozier 35, Cody Zeller 15, Marvin Williams 10 sayı kaydetti. Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde 'e 108-104 kaybettiği mücadelede 6 sayı üretti.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Chicago Bulls: 109-110 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 99-112

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-108

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 100-98

Thunder-Memphis Grizzlies: 126-122

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 99-107

Denver Nuggets-Orlando Magic: 113-104

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 103-109

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 122-112

  1. 19.12.2019
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