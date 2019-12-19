Anadolu Efes'in rakibi CSKA Moskova - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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'in rakibi

Anadolu Efes'in rakibi CSKA Moskova

'nde lider durumda bulunan , 15. hafta mücadelesinde yarın temsilcisi 'yı konuk edecek. Avrupa Ligi tarafından haftanın maçı seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20.30'da başlayacak.

Bu sezon üst üste 8 maç kazanan lacivert-beyazlı takım, toplamda 12 galibiyetle zirvede yer alıyor. ise 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın biletleri iki hafta öncesinden tükenmişti.

AVRUPA'DA 673. MAÇ

, Avrupa kupalarında 673. maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında 672 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren 'nde mücadele eden Anadolu Efes, 424 maçta 219 galibiyet elde ederken, 205 maçı yenilgiyle tamamladı.

CSKA Moskova ile 28 kez karşılaşan lacivert-beyazlı ekip, rakibine 9 kez üstünlük kurdu.

  1. 19.12.2019
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