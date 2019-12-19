Anadolu Efes CSKA Moskova'yı konuk edecek

Bu sezon üst üste 8 maç kazanan lacivert-beyazlı takım, toplamda 12 galibiyetle zirvede yer alıyor. CSKA Moskova ise 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.



Karşılaşmanın biletleri iki hafta öncesinden tükenmişti.

AVRUPA'DA 673. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 673. maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında 672 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, 424 maçta 219 galibiyet elde ederken, 205 maçı yenilgiyle tamamladı.

CSKA Moskova ile 28 kez karşılaşan lacivert-beyazlı ekip, rakibine 9 kez üstünlük kurdu.