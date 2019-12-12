Ergin Ataman: Biz son haftalarda çok iyiyiz

Ergin Ataman'ın açıklamaları:

Şunu söylemeliyim ki, EuroLeague'in en duygusal atmosferine karşı oynadık. Fenerbahçe gibi iyi bir takım ve iyi bir koça karşı stratejinizi böyle bir atmosferde sahaya koymak kolay olmuyor.

Eninde sonunda Fenerbahçe'nin play-off'a kalacağını düşünüyorum. Bu atmosferde Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil, biz son haftalarda çok iyiyiz.

Fenerbahçe'nin burada kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum, çok kapasiteli ve organize bir takım.