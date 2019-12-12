Ergin Ataman: Biz son haftalarda çok iyiyiz - Son dakika Basketbol videoları, Basketbol haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ergin Ataman: Biz son haftalarda çok iyiyiz

Ergin Ataman: Biz son haftalarda çok iyiyiz

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldi. Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 81-73 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi. Maç sonrası Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları:

Şunu söylemeliyim ki, EuroLeague'in en duygusal atmosferine karşı oynadık. Fenerbahçe gibi iyi bir takım ve iyi bir koça karşı stratejinizi böyle bir atmosferde sahaya koymak kolay olmuyor.

Eninde sonunda Fenerbahçe'nin play-off'a kalacağını düşünüyorum. Bu atmosferde Fenerbahçe'yi yenmek kolay değil, biz son haftalarda çok iyiyiz.

Fenerbahçe'nin burada kolay maç kaybedeceğini düşünmüyorum, çok kapasiteli ve organize bir takım.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Aralık 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN