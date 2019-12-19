Avrupa mesaisi
Kanarya iki branşta daha Avrupa mesaisi verecek. F.Bahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 22.15'te İspanya ekibi Spar C. Girona'ya konuk olacak.
Kanarya iki branşta daha Avrupa mesaisi verecek. F.Bahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 22.15'te İspanya ekibi Spar C. Girona'ya konuk olacak. F.Bahçe HDI Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalyan Civitanova'yı ağırlayacak. Burhan Felek'teki maç 18.30'da başlıyor.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
Avrupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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