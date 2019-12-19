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19 Aralık 2019, Perşembe
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Avrupa mesaisi

Avrupa mesaisi

Kanarya iki branşta daha Avrupa mesaisi verecek. F.Bahçe , FIBA B Grubu'nda 22.15'te ekibi Spar C. Girona'ya konuk olacak.

Kanarya iki branşta daha Avrupa mesaisi verecek. F.Bahçe , FIBA B Grubu'nda 22.15'te ekibi Spar C. Girona'ya konuk olacak. F.Bahçe HDI Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalyan Civitanova'yı ağırlayacak. Burhan Felek'teki maç 18.30'da başlıyor.

  1. 19.12.2019
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