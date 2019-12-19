Kanarya iki branşta daha Avrupa mesaisi verecek. F.Bahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 22.15'te İspanya ekibi Spar C. Girona'ya konuk olacak. F.Bahçe HDI Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalyan Civitanova'yı ağırlayacak. Burhan Felek'teki maç 18.30'da başlıyor.