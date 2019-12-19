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19 Aralık 2019, Perşembe
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Bugünkü rakip sonuncu Zenit

Bugünkü rakip sonuncu Zenit

, 'nin 15. haftasında bugün temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. ve 'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.

, 'nin 15. haftasında bugün temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. ve 'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.

  1. 19.12.2019
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