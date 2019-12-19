Bugünkü rakip sonuncu Zenit
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati 20.45. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 9 yenilgi ile 15. sırada. Sadece 3 galibiyet alabilen Zenit ise son sırada yer alıyor.
- 19.12.2019
-
Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
-
Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
-
Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Bugünkü rakip sonuncu Zenit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.