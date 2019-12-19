‘Faul’ ama tekrar yok!

THY Avrupa Ligi yönetimi, F.Bahçe'nin Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, hakem hatasını kabul etti. Açıklamada, maçın son saniyesinde üç sayılık atış yapan Nando De Colo'ya, rakip oyuncu Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Faul çalınmaması yanlış bir karardı" denildi. Karşılaşmayla ilgili olarak herhangi bir yaptırım ya da tekrar kararı ise beklenmiyor.





