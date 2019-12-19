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19 Aralık 2019, Perşembe
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’ ama tekrar yok!

‘Faul’ ama tekrar yok!

yönetimi, F.Bahçe'nin Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, hakem hatasını kabul etti. Açıklamada, maçın son saniyesinde üç sayılık atış yapan Nando De 'ya, rakip oyuncu Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, " çalınmaması yanlış bir karardı" denildi. ilgili olarak herhangi bir yaptırım ya da tekrar kararı ise beklenmiyor.

yönetimi, F.Bahçe'nin Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, hakem hatasını kabul etti. Açıklamada, maçın son saniyesinde üç sayılık atış yapan Nando De 'ya, rakip oyuncu Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, " çalınmaması yanlış bir karardı" denildi. ilgili olarak herhangi bir yaptırım ya da tekrar kararı ise beklenmiyor.



  1. 19.12.2019
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