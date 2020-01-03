Anadolu Efes Khimki maçı ne zaman? saat kaçta? hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak

Anadolu Efes, geride kalan 16 mücadelede 13 galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz hafta İsrail'in Maccabi FOX takımını sahasında 99-79 mağlup etmişti.

Konuk Khimki ise Fransa'nın ASVEL ekibine deplasmanda 92-88 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes haftaya 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla ikinci, Khimki ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 7. sırada girdi.

Avrupa'da 675. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçını bugün yapacak.

Avrupa kupalarında 674 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 426 maçta 220 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar ikişer kez galip ayrıldı.

SEYİRCİ YÜZDE 177 ARTTIRILDI!

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde son 1,5 sezonda gösterdiği performansla iç sahada tribünlerinin doluluk oranını yüzde 177 artırdı.

Sezonun ilk 16 haftasını 13 galibiyet, 3 yenilgiyle İspanyol ekibi Real Madrid'in arkasından 2. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi başarılı çıkışını da sürdürdü.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde geçen sezon 18 yıllık Dörtlü Final hasretini dindiren Anadolu Efes, en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğu sezonda Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteğini fazlasıyla hissediyor.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2017-2018 Avrupa Ligi sezonunda en az izlenen takım olan Anadolu Efes, kısa sürede izlenirlilik oranında büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi.

Lacivert-beyazlıları bu sezon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda iç sahada ortalama 10 bin 791 taraftar izledi.

2017-2018'de 3 bin 900 seyirci

Anadolu Efes, sezonu 16. ve son sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunda maç başına ortalama 3 bin 900 seyirciye karşı parkeye çıktı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda o sezon salona seyirci çekmekte zorlanan lacivert-beyazlılar, aradan geçen 1,5 sezonda seyirci sayısında büyük bir artış yakaladı.

Bu sezon tribünlerde 10 bin 791 ortalamayı yakalayan Anadolu Efes, 1,5 sezonda taraftar sayısında yüzde 177 artış yakaladı.

Anadolu Efes'i 2017-2018 sezonunda iç sahadaki 15 maçta toplam 58 bin 495 kişi seyrederken, bu sezon henüz 8 maçta bu rakam 86 bin 329'a çıktı.

Öte yandan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde final oynadığı geçen sezon ortalama 8 bin 247 taraftarın önünde iç saha maçına çıkmıştı.

Üç maçta 15 bin aşıldı

Lacivert-beyazlıların, bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı 8 maçın 3'ünü 15 binin üzerinde taraftar izledi.

Anadolu Efes taraftarı, bu sezon geçen sezon finalde kaybettikleri CSKA Moskova karşısında oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi ve karşılaşmanın biletlerini haftalar öncesinde tükendi. Anadolu Efes'in 81-80 kaybettiği ve kapalı gişe oynanan karşılaşmada tribünlerde 15 bin 173 taraftar yer aldı.

Lacivert-beyazlıların, geçen hafta İsrail ekibi Maccabi FOX 99-79 yendiği maçta ise tribünlerde 15 bin 3 taraftar bulundu.

Ligin 4. haftasında Anadolu Efes'in Real Madrid'i 76-60 yendiği karşılaşmayı ise tribünlerde 15 bin 167 kişi takip etti.

Anadolu Efes'in bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçın 7'sinde 10 bin üzeri taraftar yer alırken sadece Alba Berlin müsabakasını 6 bin 478 kişi izledi.