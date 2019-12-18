Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi
7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında ağırladığı Asseco Arka Gdynia'yı 92-73 mağlup ederek 10. maçında 6. galibiyetini aldı ve grubunu ikinci sırada bitirerek Top 16'ya yükseldi.
Eurocup D Grubu 10'uncu ve son maçında Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı kendi sahasında 92-73 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini aldı ve grubu ikinci sırada noktaladı.
Daha önce gruptan çıkma hakkı kazanan Galatasaray, son 16 turunda mücadele edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16 önde kapatan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarıyı da 56-33'lük üstünlükle geçti.
Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdürerek 74-52'lik skorla farkı koruyan sarı kırmızılılar, final periyodunda da avantajını kaybetmedi ve parkeden 92-73 galip ayrıldı.
- 18.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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