Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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, 'ta son 16 turuna yükseldi

Galatasaray Doğa Sigorta, Eurocup'ta son 16 turuna yükseldi

7DAYS 'taki temsilcilerimizden , sahasında ağırladığı Gdynia'yı 92-73 mağlup ederek 10. maçında 6. galibiyetini aldı ve grubunu ikinci sırada bitirerek Top 16'ya yükseldi.

D Grubu 10'uncu ve son maçında Erkek Basketbol Takımı, Polonya temsilcisi 'yı kendi sahasında 92-73 mağlup ederek 6'ncı galibiyetini aldı ve grubu ikinci sırada noktaladı.

Daha önce gruptan çıkma hakkı kazanan Galatasaray, son 16 turunda mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16 önde kapatan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarıyı da 56-33'lük üstünlükle geçti.

Üçüncü çeyrekte etkili oyununu sürdürerek 74-52'lik skorla farkı koruyan sarı kırmızılılar, final periyodunda da avantajını kaybetmedi ve parkeden 92-73 galip ayrıldı.

  1. 18.12.2019
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