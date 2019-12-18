Larkin ve De Colo ING All-Star 2020'de

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo yer alacak.



Organizasyon Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.