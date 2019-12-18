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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Larkin ve De Colo All-Star 2020'de

Larkin ve De Colo ING All-Star 2020'de

Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'nin ilk iki oyuncu usbelli oldu. Beko'da Nando De Colo ve 'te , All Star kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, 'ten ve Beko'dan Nando De Colo yer alacak.

Organizasyon Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.



  1. 18.12.2019
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