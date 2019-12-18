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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Euroleague aleyhine hata yapıldığını açıkladı

Euroleague Fenerbahçe aleyhine hata yapıldığını açıkladı

Euroleague yönetimi, - arasında oynanan karşılaşmanın son pozisyonunda De 'ya yapılan harekete faul çalınmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin aleyhine hata yaptığını belirtti.

Euroleague'in 14. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi 'a 81-78 mağlup oldu. Euroleague yönetimi, maçın son anlarında sarı-lacivertlilerin Fransız basketbolcusu De 'nun attığı 3'lük atışı sonrasında çalınmayan faul için açıklamada bulundu.

Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Panathinaikos'lu basketbolcu Tyrese Rice'ın De Colo'ya temasının faul olduğu ve hakemlerin yanlış karar verdiği ifade edildi.

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  1. 18.12.2019
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