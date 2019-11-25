Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Doncicli Mavericks galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan 'nde () , formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta 'ı 137-123 mağlup etti.

Sloven oyuncunun 41 sayı ve 10 asistle oynadığı maçta , deplasmanda 'ı 137-123 yendi.

'e 5 maçla devam edildi. Son olarak 'ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 137-123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan 'tan sonraki en genç oyuncu oldu. Tim Hardaway 31, Kristaps Porzingis 23 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rockets'ta James Harden'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 11 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 123-137

Knicks-Brooklyn Nets: 101-103

Washington Wizards-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 116-104

Clippers-New Orleans Pelicans: 134-109

  1. 25.11.2019
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