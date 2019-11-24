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24 Kasım 2019, Pazar
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Cedili Cavaliers 6 maç sonra galip

Cedili Cavaliers 6 maç sonra galip

'e 10 maçla devam edilirken milli basketbolcumuz 'ın formasını giydiği , sahasında 'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.

'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından , rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.

Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

LAKERS SERİYİ BOZMADI

Deplasmanda 'ı 109-108 mağlup eden , üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla salondan ayrıldı.

CEDİLİ CAVALIERS 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.

32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25, Colin Sexton 19 sayıyla oynadı.

Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.

DİĞER SONUÇLAR

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 98-100

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 115-116

Indiana Pacers-Orlando Magic: 111-106

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 116-119

New York Knicks-San Antonio Spurs: 104-111

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-86

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 108-109

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 128-120

  1. 24.11.2019
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