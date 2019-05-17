Warriors seride 2-0 öne geçti
17 Mayıs 2019, Cuma
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Warriors seride öne geçti

Warriors seride 2-0 öne geçti

Son 2 yılın şampiyonu , 'ı 114-111 yenerek final serisinde üstünlük yakaladı.

Amerikan () finalinde 'ı 114-111 yenen , seride öne geçti.

Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors, Batı Konferansı final serisi ikinci maçında Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

Sahaya, konferans yarı finalinde sakatlanan 'ten yoksun çıkan Warriors, ve Klay Thompson'ın skorer oyunuyla mücadeleyi 114-111 kazandı.

Curry, 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Thompson ise 24 sayı üretti. Draymond Green de 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 10 asist, C.J. McCollum 22, Seth Curry 16 sayı kaydetti.

Serinin üçüncü karşılaşması Trail Blazers'ın sahasında oynanacak.

  1. 17.05.2019
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