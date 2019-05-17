Warriors seride 2-0 öne geçti
Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı 114-111 yenerek Batı Konferansı final serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers'ı 114-111 yenen Golden State Warriors, seride 2-0 öne geçti.
Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors, Batı Konferansı final serisi ikinci maçında Portland Trail Blazers'ı ağırladı.
Sahaya, konferans yarı finalinde sakatlanan Kevin Durant'ten yoksun çıkan Warriors, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın skorer oyunuyla mücadeleyi 114-111 kazandı.
Curry, 37 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Thompson ise 24 sayı üretti. Draymond Green de 16 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 10 asist, C.J. McCollum 22, Seth Curry 16 sayı kaydetti.
Serinin üçüncü karşılaşması Trail Blazers'ın sahasında oynanacak.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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