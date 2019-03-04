Pau Gasol Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu
04 Mart 2019, Pazartesi
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'nın takım arkadaşı oldu

Pau Gasol Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu

'de milli basketbolcu 'nın forma giydiği , İspanyol pivot ile sözleşme imzaladı.

Amerikan 'nde () milli oyuncu 'nın forma giydiği , İspanyol pivot 'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 'ten ayrılan 38 yaşındaki Gasol ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de 18. sezonunu geçiren Gasol, Spurs'ün yanı sıra , ve 'ta forma giydi. İspanyol basketbolcu, iki kez şampiyonluk yaşadığı NBA'de 6 defa all-star seçildi.

Gasol, NBA kariyerinde 17,1 sayı, 9,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.

Bu sezon 48 galibiyet, 15 mağlubiyete sahip Bucks, Doğu Konferansı'nda zirvede bulunuyor.

  1. 04.03.2019
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