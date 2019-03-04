Pau Gasol Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu
NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, İspanyol pivot Pau Gasol ile sözleşme imzaladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, İspanyol pivot Pau Gasol'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Milwaukee Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, San Antonio Spurs'ten ayrılan 38 yaşındaki Gasol ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NBA'de 18. sezonunu geçiren Gasol, Spurs'ün yanı sıra Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers ve Chicago Bulls'ta forma giydi. İspanyol basketbolcu, iki kez şampiyonluk yaşadığı NBA'de 6 defa all-star seçildi.
Gasol, NBA kariyerinde 17,1 sayı, 9,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.
Bu sezon 48 galibiyet, 15 mağlubiyete sahip Bucks, Doğu Konferansı'nda zirvede bulunuyor.
- 04.03.2019
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Slaven Bilic mesaj yolladı
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Santraforvet Şifo Mehmet - Tamer Tuna - Hikmet Karaman Teknik Direktör adaylarım...
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Mağlup olmuş takım başkanı gibiyim"
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mavericks/bjk Bizimde korner atışında Vidaya yapılan penaltımız güme gitti fakat nedense bu pozisyon hiç yokmuş gibi saydılar !
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Dorukhan sakat ve cezalı
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Metin Yabancılara dünyaları veren bu kulüpler işlerini tamamladıktan sonra iflas sonrası bu oyuncular şans buluyor birde topluma konuşıyorlar
Pau Gasol Ersan İlyasova'nın takım arkadaşı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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