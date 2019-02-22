Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
22 Şubat 2019, Cuma
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Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

Batı Konferansı lideri , yıldız oyuncusu 'nin 36 sayı attığı maçta 'i 125-123 mağlup etti.

Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon , sahasında 'i 125-123 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu 'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.

'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.

CEDİ'DEN SUNS POTASINA 19 SAYI

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'ı 111-98 mağlup etti.

Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı mücadelede Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 125-123

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-106

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 10:17
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