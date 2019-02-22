Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı attığı maçta Sacramento Kings'i 125-123 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.
Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.
Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.
CEDİ'DEN SUNS POTASINA 19 SAYI
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Phoenix Suns'ı 111-98 mağlup etti.
Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı mücadelede Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102
Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 125-123
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-106
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 10:17
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Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı
Toplam 2
Yorum
emre forvete yanlıs ısım almısız yazık
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Yanal’ın jübilesi!
Toplam 1
Yorum
Sefer Ali Koç hep destek tam destek takım düşsene 40000 seyirci gelecek şaşırıyorsun dimi kızıyorsun dimi kızma O iş aş veriyor Sevap
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Yabancı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Her programda 40 sefer ilginç 50 sefer enteresan kelimelerini söylüyorsun .Çok enteresan çok ilginç hocam ilginç ama değilmi çok enteresan
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