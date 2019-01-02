Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
02 Ocak 2019, Çarşamba
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'den eşine zor rastlanan istatistik

Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik

NBA'de forması giyen Nurkic, karşısındaki 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma ve 5 blokluk performansıyla 5 istatistikte de 5'e ulaştı

Amerikan 'nde (NBA) 'i 113-108 yenen 'ın pivotu , 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blok üretti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Uzatmaya giden maçta Portland Trail Blazers, konuk olduğu Sacramento Kings'i 113-108 mağlup etti.

Trail Blazers'ın Bosna Hersekli pivotu Jusuf Nurkic, "5x5" olarak bilinen ve parkelerde nadir görülen bir istatistiğe imza attı. 24 yaşındaki Nurkic, 24 sayı, 23 ribaunt, 7 asist, 5 top çalma, 5 blokla 5 istatistikte de 5'e ulaştı.

Kings'te Buddy Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve 'in 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı, galibiyete yetmedi.

LEONARD'DAN KARİYER REKORU

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren , ağırladığı 'ı 122-116 mağlup etti.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 45 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 6 da ribaunt aldı.

Jazz cephesinde Jae Crowder 30 sayı, 6 ribaunt, Derrick Favors da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-116

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 121-98

Denver Nuggets-New York Knicks: 115-108

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 108-113 (uzatmada)

Clippers-Philadelphia 76ers: 113-119

  1. 2.1.2019 11:08
  2. Güncelleme: 2.1.2019 12:00
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