Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans
30 Aralık 2018, Pazar
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Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans

Cedi'den 22 sayı, 8 ribauntluk performans

'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın 'a yenildiği karşılaşmada 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen , 'a 111-108 kaybettikleri maçta 22 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, deplasmanda oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 111-108 kazandı. Hawks'u galibiyete, 21 sayı, 9 asistle oynayan Trae Young ve 21 sayı atan Vince Carter taşıdı.

Üst üste 6. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Cedi Osman, 22 sayıyla kariyer rekorunu egale etti, 8 de ribaunt aldı. Larry Nance ise 18 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Harden durdurulamıyor

, 'ı deplasmanda 108-104 yenerek peş peşe 4'üncü, son 10 karşılaşmada 9. galibiyetini elde etti.

Maçı 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, art arda 3. kez 40, 7. defa da 35 sayı barajını geçti.

Pelicans'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 20 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve E'Twaun Moore 21 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 129-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-108

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 130-126

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 111-108

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-112

Utah Jazz-New York Knicks: 129-97

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 118-122

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 105-115

Clippers-San Antonio Spurs: 111-12

  1. 30.12.2018 10:25
  2. Güncelleme: 30.12.2018 10:26
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