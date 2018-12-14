Harden'ın "triple double"ı galibiyet getirdi
14 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Harden'ın "triple double"ı galibiyet getirdi

Harden'ın "triple double"ı galibiyet getirdi

'de oynanan ve 'ın "triple double" yaptığı maçta , sahasında 'ı 126-111 mağlup etti.

Amerikan 'nde () , sahasında 'ı 126-111 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. 'ın 50 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers karşısında salondan 126-111'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte, Clint Capela 16 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

LeBron James'in 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ürettiği Lakers'ta ise Kyle Kuzma 24 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 126-111

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 125-87

Orlando Magic-Chicago Bulls: 97-91

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 99-89

  1. 14.12.2018 10:14
  2. Güncelleme: 14.12.2018 15:24
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Harden'ın "triple double"ı galibiyet getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN