Golden State Warriors evinde galip
NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.
Stephen Curry ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.
Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince 22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 113-89
Denver Nuggets-Houston Rockets: 99-109
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 110-103
- 14.11.2018 09:47
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Toplam 1
Yorum
kg 1903 harika olur
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Asla ihanet etmem
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kaptan, ONURlu bir şekilde ayakta kal ! senden önce bunlar gidecek.onlar kendini biliyor.
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Okan Buruk: “Pozisyonlar geldi ama günün sonunda puan alamadan ayrıldık”
Toplam 1
Yorum
osman burak seyfioglu hoca hep ayni senaryo rizespor puan cetvelini dibinde siz hala hayal kurun birak gir artik bir fener galibiyetin var \
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