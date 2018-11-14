Golden State Warriors evinde galip
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Golden State Warriors evinde galip

    Golden State Warriors evinde galip

    'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında 'ı 110-103 yendi

    Amerikan 'nde () Golden State Warriors, sahasında 'ı 110-103 yendi.

    NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.

    ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.

    Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince 22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.

    NBA'e 11 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 113-89

    Denver Nuggets-Houston Rockets: 99-109

    Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 110-103

    1. 14.11.2018 09:47
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