Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında
THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 7. haftasında Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. İki takım bu karşılaşma ile birlikte 18. kez oynayacak. Geride kalan maçlarda Olympiakos'un 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor.
THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada bulunurken, Yunan temsilcisi ise 3 galibiyetle ve averajla 10. sırada yer alıyor.
18. RANDEVU
İki takım Euroleague'de bugüne kadar 17 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 7 kez mağlup ederken, Olympiakos ise 10 kez parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da Yunan ekibi rakibini yenmeyi başardı.
İKİ TAKIMDAKİ İSTATİSTİKLER
Ligde Fenerbahçe 86.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 15.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, kırmızı-beyazlılarda ise Printezis 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.
- 14.11.2018 09:31
- Güncelleme: 14.11.2018 09:32
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 1
Yorum
kg 1903 harika olur
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Asla ihanet etmem
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Yorum
şimal yıldızı kaptan, ONURlu bir şekilde ayakta kal ! senden önce bunlar gidecek.onlar kendini biliyor.
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Okan Buruk: “Pozisyonlar geldi ama günün sonunda puan alamadan ayrıldık”
Toplam 1
Yorum
osman burak seyfioglu hoca hep ayni senaryo rizespor puan cetvelini dibinde siz hala hayal kurun birak gir artik bir fener galibiyetin var \
Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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