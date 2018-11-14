Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında

    Euroleague'in 7. haftasında , yarın 22.00'de deplasmanında ile karşı karşıya gelecek

    , Euroleague'in 7. haftasında Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Yunan ekibi ile mücadele edecek. İki takım bu karşılaşma ile birlikte 18. kez oynayacak. Geride kalan maçlarda Olympiakos'un 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor.

    THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın 22.00'de deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada bulunurken, Yunan temsilcisi ise 3 galibiyetle ve averajla 10. sırada yer alıyor.

    18. RANDEVU
    İki takım Euroleague'de bugüne kadar 17 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 7 kez mağlup ederken, Olympiakos ise 10 kez parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da Yunan ekibi rakibini yenmeyi başardı.

    İKİ TAKIMDAKİ İSTATİSTİKLER
    Ligde Fenerbahçe 86.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 15.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, kırmızı-beyazlılarda ise Printezis 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

    1. 14.11.2018 09:31
    2. Güncelleme: 14.11.2018 09:32
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