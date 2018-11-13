76ers, Jimmy Butler'ı takasla kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, all-star oyuncu Jimmy Butler'ı Minnesota Timberwolves'tan takas etti.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Dario Saric, Jerryd Bayless ve Robert Covington'ı Timberwolves'a gönderen 76ers, Jimmy Butler ve Justin Patton'ı aldı. Timberwolves ayrıca 76ers'ın 2022 ikinci tur draft hakkına da sahip oldu.
4 kez all-star seçilen Butler, 2011-12 sezonunda adım attığı NBA kariyerinde 16,5 sayı, 4,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarını yakaladı. 29 yaşındaki gard, bu sezon maç başına 21,3 sayı, 5,2 ribaunt, 4,3 asist ve 2,4 top çalma üretiyor.
- 13.11.2018 07:31
- Güncelleme: 13.11.2018 09:38
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
76ers, Jimmy Butler'ı takasla kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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