76ers, Jimmy Butler'ı takasla kadrosuna kattı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    76ers, 'ı takasla kadrosuna kattı

    76ers, Jimmy Butler'ı takasla kadrosuna kattı

    Amerikan () takımlarından Philadelphia 76ers, all-star oyuncu 'tan takas etti.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Dario Saric, Jerryd Bayless ve Robert Covington'ı Timberwolves'a gönderen 76ers, ve Justin Patton'ı aldı. Timberwolves ayrıca 76ers'ın 2022 ikinci tur draft hakkına da sahip oldu.

    4 kez all-star seçilen Butler, 2011-12 sezonunda adım attığı NBA kariyerinde 16,5 sayı, 4,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarını yakaladı. 29 yaşındaki gard, bu sezon maç başına 21,3 sayı, 5,2 ribaunt, 4,3 asist ve 2,4 top çalma üretiyor.

    1. 13.11.2018 07:31
    2. Güncelleme: 13.11.2018 09:38
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