Phoenix Suns, Crawford'ı kadrosuna kattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns, tecrübeli skorer oyuncu Jamal Crawford'ı transfer etti.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Suns'ın serbest oyuncu statüsündeki Crawford ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers ve Minnesota Timberwolves'ta forma giyen 38 yaşındaki skorer oyun kurucu, 18 yıllık NBA kariyerinde 15 sayı, 3,4 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 18.10.2018 10:57
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