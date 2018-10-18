Phoenix Suns, Crawford'ı kadrosuna kattı
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    , Crawford'ı kadrosuna kattı

    Phoenix Suns, Crawford'ı kadrosuna kattı

    Amerikan () ekibi , tecrübeli skorer oyuncu 'ı transfer etti.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Suns'ın serbest oyuncu statüsündeki Crawford ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    Daha önce , , Golden State Warriors, , , ve 'ta forma giyen 38 yaşındaki skorer oyun kurucu, 18 yıllık NBA kariyerinde 15 sayı, 3,4 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 18.10.2018 10:57
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