Cedi Osman "double-double" ile başladı
Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers Toronto Raptors'a deplasmanda 116-104 yenildi. Cedi Osman, 33 dakika süre aldığı maçı 17 sayı 10 ribaund ile tamamladı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ta sezonun ilk maçına çıkan Cedi Osman, Toronto Raptors'a 116-104 mağlup oldukları mücadeleye ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldı. Karşılaşmada 17 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergileyen Cedi Osman, ayrıca 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Cavaliers'ta Kevin Love 21, George Hill ve Jordan Clarkson 15'er sayı buldu.
San Antonio Spurs'ten transfer edilen Kawhi Leonard, 24 sayı, 13 ribauntluk performansıyla Raptors'ın sezona galibiyetle başlamasında önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Kyle Lowry ise 27 sayı üretti.
Ersanlı Bucks, deplasmanda galip geldi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 113-112 mağlup etti.
Kenardan gelerek 28 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik katkı sağladı. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 18 ribaunt, 8 asistle galibiyette başrol oynadığı Bucks'ta Khris Middleton 19, Eric Bledsoe 17 sayı kaydetti.
Hornets'ta Kemba Walker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Malik Monk 18, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 10'ar sayı attı.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 112-113
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 103-100
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 111-83
Orlando Magic-Miami Heat: 104-101
New York Knicks-Atlanta Hawks: 126-107
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 116-104
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 112-131
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 112-108
Sacramento Kings-Utah Jazz: 117-123
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 98-107
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 121-100
- 18.10.2018 10:41
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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