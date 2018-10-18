Cedi Osman "double-double" ile başladı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    "double-double" ile başladı

    Cedi Osman "double-double" ile başladı

    'ın forma giydiği Toronto Raptors'a deplasmanda 116-104 yenildi. Cedi Osman, 33 dakika süre aldığı maçı 17 sayı 10 ribaund ile tamamladı.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. 'ta sezonun ilk maçına çıkan , Toronto Raptors'a 116-104 mağlup oldukları mücadeleye ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldı. Karşılaşmada 17 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergileyen Cedi Osman, ayrıca 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.

    Cavaliers'ta 21, George Hill ve Jordan Clarkson 15'er sayı buldu.

    'ten transfer edilen Kawhi Leonard, 24 sayı, 13 ribauntluk performansıyla Raptors'ın sezona galibiyetle başlamasında önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Kyle Lowry ise 27 sayı üretti.

    Ersanlı Bucks, deplasmanda galip geldi

    Milli basketbolcu 'nın forma giydiği , deplasmanda 'ı 113-112 mağlup etti.

    Kenardan gelerek 28 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik katkı sağladı. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 18 ribaunt, 8 asistle galibiyette başrol oynadığı Bucks'ta Khris Middleton 19, Eric Bledsoe 17 sayı kaydetti.

    Hornets'ta Kemba Walker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Malik Monk 18, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 10'ar sayı attı.

    NBA'e 3 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 112-113

    Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 103-100

    Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 111-83

    Orlando Magic-Miami Heat: 104-101

    New York Knicks-Atlanta Hawks: 126-107

    Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 116-104

    Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 112-131

    San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 112-108

    Sacramento Kings-Utah Jazz: 117-123

    Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 98-107

    Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 121-100

    1. 18.10.2018 10:41
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